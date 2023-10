⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ LIBERDADE! No início de jogo, o Corinthians trabalhou a bola com muita liberdade no campo de ataque. Yuri Alberto foi acionado na área e abriu o placar



2️⃣ QUE LANÇAMENTO! O Fluminense chegou ao empate em jogada que começou com belo lançamento de Marcelo para Keno e que terminou com gol de Lima



3️⃣ VACILOU! Cinco minutos após o empate, Marcelo vacilou sendo o último homem, perdeu a bola em seu campo de defesa e Yuri Alberto marcou o 2º gol em contra-ataque do Timão



4️⃣ FOI PÊNALTI? Com uma marcação muito duvidosa do árbitro, o Corinthians teve um pênalti a seu favor e ampliou o placar com Fábio Santos



5️⃣ EMOCIONANTE! Na segunda etapa, Lima marcou um golaço para diminuir a vantagem, enquanto Jhon Arias deixou tudo igual para o Fluminense em bela arrancada no campo de ataque