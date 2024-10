Líderes de organizadas do Fluminense se reúnem com Mano Menezes e jogadores

Mano Menezes, treinador do Fluminense, está pressionado no cargo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Publicada em 01/10/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Em situação complicada no Brasileirão, o Fluminense abriu as portas do CT Carlos Castilho para uma conversa entre os líderes de organizadas do clube e o técnico Mano Menezes. No papo, que também envolveu jogadores, o tom foi pacífico e os pedidos foram por atitude do elenco na reta final.

Estiveram presentes Leandro Carvalho (Campinho), ex-presidente da Young Flu; Paulo Angioni, diretor executivo de futebol; Mattheus Montenegro, vice-presidente; Mano Menezes; e Marcão. O presidente Mário Bittencourt não compareceu.



Mesmo com uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão, a diretoria do Fluminense não cogita no momento a demissão de Mano Menezes. Segundo informação de Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL, o técnico seguirá no cargo com o objetivo de tirar o Tricolor da zona do rebaixamento do Brasileirão.

- O Mano não deve cair, vou colocar na condicional porque a informação que eu tenho é que ele não cai, mas a gente está no Brasil. A informação é que o Mano segue no cargo e vai tentar tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. - comentou PVC.

Torcedores vão ao CT do Fluminense (Foto: Reprodução)

