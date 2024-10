Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, na 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em uma rodada onde os seus rivais na luta contra o rebaixamento perderam ou empataram, o Fluminense não somou ao menos um ponto contra o último colocado e quase rebaixado matematicamente, Atlético-GO. A partir de agora, o Tricolor terá onze finais até o fim do ano, para garantir a permanência na 1 divisão do Campeonato Brasileiro.

Caso o Fluminense tivesse vencido no último domingo (29), o mesmo estaria hoje, fora do Z-4 (16ª posição) e com um jogo a menos que Vitória e Corinthians. No entanto, a situação atual é a seguinte: o time baiano tem 28 pontos e é o primeiro time fora da zona, enquanto o Timão abre a porta dos desesperados, com também 28 pontos - um a mais que o Fluminense, que está logo atrás.

O estudo feito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) em relação às probabilidades de rebaixamento no Brasileirão apontam que o Fluminense é o quinto time com mais chances de cair, com 51.2%. Confira a lista completa dos times que ainda tem chances de rebaixamento:

Atlético-GO (96.1%) Cuiabá (85.1%) Corinthians (53.2%) Vitória (51.3%) Fluminense (51.2) Criciúma (18.3%) Juventude (14.3%) Athletico (10%) Bragantino (9.6%) Grêmio (8.1%) Vasco (1%) Atlético-MG (0.87%) Cruzeiro (0.002%)

Eliminado de todas as Copas, o Fluminense vai com foco total para as suas 11 partidas restantes no Campeonato Brasileiro. Confira as 11 finais do Tricolor na temporada:

Fluminense x Athletico (jogo adiado da 17ª rodada, e ainda sem data definida)

Fluminense x Cruzeiro - quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada

Flamengo x Fluminense - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada

Vitória x Fluminense - sábado (26), (sem horário definido), no Barradão, pela 31ª rodada

Fluminense x Grêmio - quarta-feira (6), (sem horário definido), no Maracanã, pela 32ª rodada

Internacional x Fluminense - quarta-feira (13), (sem horário definido), no Beira-Rio, pela 33ª rodada

Fluminense x Fortaleza - quarta-feira (20), (sem horário definido), no Maracanã, pela 34ª rodada

Fluminense x Criciúma - domingo (24), (sem horário definido), no Maracanã, pela 35ª rodada

Athletico x Fluminense - domingo (1), (sem horário definido), na Ligga Arena, pela 36ª rodada

Fluminense x Cuiabá - quarta-feira (4), (sem horário definido), no Maracanã, pela 37ª rodada

Palmeiras x Fluminense, domingo (8), (sem horário definido), no Allianz Parque, pela 38ª rodada

Vale lembrar que o Tricolor é a sétima equipe com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 30 gols sofridos, apenas 10 a mais em relação ao Palmeiras, que tem a defesa menos vazada da competição. No entanto, o Fluminense tem o pior ataque com apenas 21 gols feitos. O Alviverde também é a equipe mais goleadora com 46 gols.