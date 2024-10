Fluminense define futuro de Mano Menezes, revela PVC

Mano Menezes à beira do campo, na partida entre Atlético-MG x Fluminense, pelas quartas de final da Copa Libertadores 2024, na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 10:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com uma sequência de três jogos sem vencer, a diretoria do Fluminense não cogita no momento a demissão de Mano Menezes. Segundo informação de Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL, o técnico seguirá no cargo com o objetivo de tirar o Tricolor da zona do rebaixamento do Brasileirão.

➡️ Fluminense apresenta camisa em homenagem ao Outubro Rosa

- O Mano não deve cair, vou colocar nesse condicional porque a informação que eu tenho é que ele não cai, mas a gente está no Brasil. A informação é que o Mano segue no cargo e vai tentar tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. - comentou PVC.

- Ontem, teve uma história de que teria tido uma discussão do Fábio no túnel cobrando o Mano pelas discussões com os torcedores do Atlético-GO, isso não aconteceu - a informação que eu tenho é que não houve discussão. Eu estranhei inicialmente essa informação, porque o Mano e o Fábio são muito próximos, eles trabalharam muito tempo no Cruzeiro, em duas passagens do Mano pelo Cruzeiro, em 2015 e depois entre 2017 e 2019. Eles são muito próximos, e o Fábio não foi cobrar o Mano. O Fábio pode ter conversado, putz, tá difícil, mas não teve cobrança no Mano. - acrescentou.

➡️ Dentro do Z-4, Fluminense terá onze finais para escapar do rebaixamento; veja a tabela

Eliminado de todas as Copas, o Fluminense vai com foco total para as suas 11 partidas restantes no Campeonato Brasileiro. Nas últimas partidas, o Tricolor foi derrotado por Juventude, Botafogo e Atlético-GO, o que fez a equipe voltar à zona de rebaixamento e se complicar na busca pela manutenção na Série A.

Mano Menezes após a eliminação do Fluminense para o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa Libertadores 2024, na Arena MRV (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense