Samuel Xavier reconhece má fase do Fluminense no Brasileirão: ‘Parar de dar desculpa’

O Fluminense acumulou nova derrota após retornar ao Brasil. Desde o Mundial, a equipe comandada por Renato Gaúcho perdeu os quatro jogos que disputou, sendo três deles no Maracanã. Autor do gol tricolor na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, Samuel Xavier reconheceu que o time tem apresentado futebol aquém do esperado nesta sequência.

continua após a publicidade

+ Fluminense vira cemitério de ideias após brilhar no Mundial e soma nova derrota

— Eu acho que a gente está pecando muito. Esse negócio de mudança de jogador. Para um time grande, não pode fazer a diferença isso. Temos elenco, mas infelizmente atrapalha essas três derrotas no Maracanã, vem com pressão para jogar no Morumbi — disse.

A má sequência em casa, segundo o defensor, prejudica o aspecto psicológico da equipe, que chegou pressionada para conseguir um resultado positivo longe do Rio de Janeiro. Apesar disso, Samuel Xavier afirmou ser hora de mudar a chave para encarar o Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

— Obrigação para vencer fora de casa. Difícil. É virar a chave rápido, jogo difícil contra o Internacional. Tem que parar de dar desculpa e fazer a nossa parte dentro de campo. Somos Fluminense, time grande, temos que vencer — completou.

Longe do pelotão de cima da tabela, o Fluminense aposta nas comeptições de mata-mata, onde já apresentou bom desempenho na temporada, para faturar um título em 2025, promessa feita pelo presidente Mário Bittencourt ainda nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Fluminense perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense vira a chave após derrota no Brasileirão

Após quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense caiu para a segunda metade da tabela e permanece com 20 pontos. Agora, a equipe volta as atenções para um novo desafio.

Na próxima quarta-feira (30), o time comandado por Renato Gaúcho muda a chave e visita o Internacional no Sul do país, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.