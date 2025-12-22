Zubeldía muda roteiro no Fluminense e comanda apresentação desde o dia 2

Luis Zubeldía segue atuando nos bastidores do Fluminense mesmo durante o período de férias do elenco e participa do planejamento do clube para a temporada 2026. O treinador argentino não vai tirar férias na virada do ano e estará com a primeira parte do time já no dia 2 de janeiro. A segunda parte volta no dia 8.

Zubeldía tem sido ouvido pela diretoria e pelo departamento de futebol nas análises de mercado. A busca é por jogadores que se encaixem melhor no modelo de jogo do argentino. Para isso, o trabalho desde o início do ano será fundamental. O treinador terá apenas alguns dias de pausa nas festas de fim de ano

Já está definido que Zubeldía retornará junto com o primeiro grupo de jogadores na reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro. Diferentemente de temporadas anteriores, quando auxiliares comandaram o início do trabalho, o argentino estará à frente das atividades desde o começo da pré-temporada, acompanhando de perto jovens da base e atletas que tiveram menos minutos em 2025.

O objetivo é conhecer melhor e dar mais oportunidades a jogadores considerados promissores e que tiveram pouca minutagem em 2025. Para isso, o trabalho desde o início é considerado importante. Zubeldía entende teve pouco tempo para aprofundar o trabalho com todo o grupo desde que assumiu o comando técnico. A necessidade de uma campanha consistente no Brasileirão para garantir a vaga direta na Libertadores reduziu a margem para testes e rotações, o que levou o treinador a fechar rapidamente uma base titular. Agora, com um período maior de preparação, o cenário muda.

O elenco tricolor foi dividido em dois grupos para o retorno das férias. O primeiro inicia os trabalhos no dia 2, focado na preparação para o Campeonato Carioca. O segundo, formado pelos jogadores mais utilizados ao longo do ano, se reapresenta no dia 8 e terá como principal objetivo a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para 28 de janeiro, contra o Grêmio, no Maracanã.

Novidades no Fluminense em 2026?

Entre os jogadores confirmados para a reapresentação antecipada estão Lavega, Lezcano, Santi Moreno, Júlio Fidelis, Riquelme, Davi Schiundt, Wallace Davi e Matheus Reis. O grupo reúne jovens formados em Xerém e atletas que tiveram participação mais limitada ao longo da última temporada, mas que estão no radar da comissão técnica para 2026.