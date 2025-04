Léo Jance não viaja com a base e fica à disposição do profissional

Desde a lesão de Fuentes, o Fluminense enfrenta um problema na lateral esquerda, que tem apenas Renê à disposição. Uma alternativa para essa escassez é Léo Jance, da base, e a jóia já vem sendo observada pela comissão técnica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O jovem jogador ainda não foi relacionado para jogar, mas vem treinando com o profissional ao longo das últimas semanas. Na quinta-feira (3), "desceu" para jogar o Fla-Flu pelo Brasileirão Sub-20 e, no dia seguinte, retornou novamente aos treinos com o time principal.

Léo Jance, ao lado de Manoel, treinando com o profissional do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Diante desse cenário, o lateral não viajou com o sub-20 para Atibaia-SP, onde o Tricolor enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Assim, no Rio de Janeiro, pode aparecer na lista de Renato Gaúcho para os próximos jogos.

continua após a publicidade

A decisão da comissão de Mano Menezes, demitido após a derrota para o Fortaleza (29/3), se manteve após sua saída e também com a chegada de Renato. Em sua coletiva de apresentação, na sexta-feira passada (4), o novo comandante frisou que sempre trabalhou bem com a base e que no Fluminense não seria diferente, garantindo atenção aos Moleques de Xerém.

Sobre Leo Jance

Natural de São José do Rio Preto-SP, Leo Jance é canhoto e iniciou sua carreira no São Paulo aos nove anos, acumulando convocações para a Seleção Sub-15 e para um período de observação na Sub-16. Em 2022, foi transferido para o Palmeiras, onde foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17.

continua após a publicidade

Em 2023, quando tinha 18 anos, chegou ao Fluminense com contrato até o fim de janeiro de 2024, mas renovou até dezembro de 2025. Logo em sua primeira temporada, foi campeão da Copa Rio Sub-20 com o Tricolor.

Medindo 1,76m, é mais alto que Guga (1,73m), Samuel Xavier (1,66m) e Renê (1,74m). Além da boa estatura, chama atenção pela velocidade, bom apoio ao ataque e pela qualidade nas bolas paradas. No entanto, mostra também uma forte veia defensiva, tendo em Thiago Silva sua maior referência dentro do futebol.

Próximos jogos do Fluminense

Depois de vencer o Bragantino por 2 a 1 no domingo (6), pelo Brasileirão, o Fluminense volta à campo na quinta-feira (10), para enfrentar o GV San José-BOL, no Maracanã, pela Sul-Americana. Depois, também em casa, joga contra o Santos, pelo Brasileirão.