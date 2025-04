Cano exalta trabalho de Renato Gaúcho após vitória do Fluminense na Sul-Americana

A goleada por 5 a 0 do Fluminense sobre o GV San José nesta quinta-feira (10), pela Copa Sul-Americana, teve dedo do técnico Renato Gaúcho. É o que afirma Germán Cano, que saiu do banco de reservas no segundo tempo e fez dois dos gols do Tricolor no Maracanã. O argentino exaltou o trabalho feito ao longo da semana, em entrevista na saída de campo.

— Eu acho que o trabalho que o treinador fez na semana deu certo aqui dentro do campo. Criamos muitas situações de gol e a gente converteu. Para o centroavante é muito importante poder converter, como Everaldo, como Serna, como eu — disse Cano à "Paramount+".

— Então, pouco a pouco, vamos entendendo a ideia do treinador, o que ele quer dentro do campo. E agora é continuar fazendo, continuar trabalhando. A gente sabe que ainda não ganhamos nada, mas é um reflexo muito bom dos jogadores, que tentaram produzir e, graças a Deus, conseguimos — completou camisa 14.

Fluminense x San José: como foi o jogo?

O Fluminense goleou o GV San José por 5 a 0 nesta quinta-feira (10), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Everaldo, com dois golaços, Kevin Serva e Germán Cano, também duas vezes, marcaram para dar a vitória aos donos da casa.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 5 X 0 GV SAN JOSÉ

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 21h30h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

⚽ Gols: Everaldo (1-0, aos 21'/1ºT; 2-0, aos 44'/1ºT), Kevin Serna (3-0, aos 15'/2ºT) e Germán Cano (4-0, aos 28'/2ºT; 5-0, aos 34'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Hércules, do Fluminense; Becerra, do San José;

🏟️ Publico presente: 20.307 pessoas;

💰 Renda: R$ 592.642,50.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Léo Jance, Thiago Santos, Ignácio e Samuel Xavier (Paulo Baya); Nonato, Facundo Bernal e Ganso (Hércules); Keno (Lezcano), Everaldo (Lavega) e Serna (Cano).

GV SAN JOSÉ (Técnico: Dalcio Giovagnoli)

Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli (Landa), Jaime Villamíl e Dico Roca; Sergio Villamíl, Ribera (Vargas), López Pissano (Galindo) e Arismendi (Becerra), Vídes (Vasquez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Roberto Perez (PER);

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER);

📺 VAR: Gabriel Gonzalez (EQU).