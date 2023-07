Leo Fernández, junto com seus companheiros, terá dois dias de folga antes da reapresentação do Fluminense no CT Carlos Castilho, na próxima quarta-feira. O próximo jogo do Tricolor será contra o Coritiba, fora de casa, às 19h pela 16ª rodada do Brasileirão. O Flu é o 5º colocado, com 25 pontos.