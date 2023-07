A tendência é que o Santos negocie Pirani ao DC United, equipe treinada pelo ex-atacante da seleção inglesa Wayne Rooney, e receba um valor avaliado em 2,5 milhões de dólares (cerca de R$12 milhões), de acordo com veículos da imprensa norte-americana. O Fluminense terá direito a uma "taxa de vitrine", que não fora divulgada inicialmente pelo clube. Contudo, segundo apuração do jornalista Caio Blois, o Tricolor deve receber 10% do montante do acordo, o equivalente a R$1,2 milhão.