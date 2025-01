Lelê revela ‘ansiedade’ por voltar a jogar após quase 10 meses parado no Fluminense

Contratado pelo Fluminense em 2023, Lelê ficou quase 10 meses sem entrar em campo por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta fez sua estreia pelo Tricolor em 2025 no clássico contra o Botafogo e revelou a ansiedade por voltar aos campos de futebol.

continua após a publicidade

- Eu estava bem ansioso para voltar. Mas não podemos ultrapassar as barreiras. Médicos e fisiologistas disseram que eu devia segurar. Quando bateu o tempo, pude ser relacionado. Se Deus quiser, serei relacionado no domingo para buscar minha vaga e fazer gols. Vou trabalhar, focar para buscar meu espaço. Torço por todos eles (atacantes concorrentes). Porque eles bem, o Fluminense ganha com isso. É lutar, buscar minha vaga e vai jogar quem está melhor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fora de combate desde abril de 2024, Lelê pôde atuar pela primeira vez sob comando de Mano Menezes no Fluminense. O centroavante afirmou que o treinador conta com ele para a temporada e espera conquistar a confiança do comandante para ter mais minutos em campo com a Armadura Tricolor.

continua após a publicidade

- Ele conversou comigo, disse que contava comigo. Estava esperando me recuperar, e eu estava focado na recuperação. Ele me falou que vai ser aos poucos e logo estarei com ritmo de jogo e podendo atuar mais.

No domingo (2), Lelê tem a chance de receber mais minutos no confronto entre Fluminense e Boavista, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto também marca o primeiro jogo do Tricolor no Maracanã, em 2025.

continua após a publicidade