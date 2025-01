Fluminense recusa proposta de clube da Champions League por Arias

O Fluminense recusou uma oferta considerada baixa do Feyenoord, da Holanda, por Jhon Arias, nesta janela de transferências. O clube está na Champions League e disputará os playoffs em fevereiro.

Além do Feyenoord, o Olympiacos está interessado na contratação do colombiano. Após ter uma primeira proposta rejeitada, o Fluminense aguarda uma nova investida dos gregos pelo camisa 21. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Além da opção dos clubes europeus, Jhon Arias possui uma proposta de renovação de contrato com o Tricolor até 2028. No entanto, o colombiano ainda não aceitou a oferta de sua equipe atual, uma vez que tem o sonho de atuar na Europa.

Na atual temporada, o camisa 21 fez sua estreia pelo Fluminense na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na última quarta-feira (29). O atleta lidou com um desconforto muscular na segunda semana de pré-temporada, o que atrasou seu retorno aos campos.

Declaração de amor ao Fluminense

No fim do jogo contra o Botafogo, Jhon Arias fez uma declaração de amor ao Fluminense na beira do gramado. O atleta afirmou o que o Tricolor representa em sua vida e em sua carreira, mas não abriu o jogo sobre seu futuro:

- É difícil de explicar, porque quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas mais além do natural. Eu amo jogar com essa camisa, eu amo jogar com o Fluminense. No começo eu jogo por 30 minutos, depois eu jogo por 45, depois eu jogo por 60. Eu sempre falo que sempre que tiver saúde, eu vou jogar pelo amor com essa camisa. Quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas ainda mais além do natural.

Contratado pelo Fluminense em 2021, Jhon Arias possui vínculo com o Time de Guerreiros até junho de 2026. No clube carioca, o colombiano já conquistou uma Libertadores e dois Campeonatos Cariocas.