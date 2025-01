Fluminense precisa de campanha perfeita para atingir ‘número mágico’ no Carioca

Com a derrota para o Botafogo, o Fluminense precisa de uma campanha perfeita para atingir o "número mágico" em busca de classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Caso o Tricolor conquiste cinco vitórias nas últimas cinco rodadas, a equipe de Mano Menezes chegaria aos 21 pontos na classificação.

Disputado desde 2021 no formato de pontos corridos visando classificação às semifinais do estadual, nenhuma equipe com menos de 20 pontos avançou ao mata-mata. Isso significa que se o Fluminense tiver um empate nos próximos jogos, a equipe chegaria no máximo aos 19 pontos.

Nesta quinta-feira (30), o Nova Iguaçu pode chegar aos 11 pontos em caso de vitória sobre o Bangu, que ocupa a lanterna do Campeonato Carioca. Nesse caso, a equipe da Baixada Fluminense ocuparia a 4ª colocação e conquistaria uma vaga provisória à semifinal do torneio.

Além das dificuldades com relação a classificação devido aos maus resultados, o Fluminense ainda tem pela frente dois clássicos contra Vasco e Flamengo. Sem um grande aproveitamento recente contra rivais regionais, o Tricolor precisará se superar para não iniciar 2025 com o pé esquerdo.

- Quando fizemos nosso planejamento, esperávamos estar entre os quatro. E é quase uma obrigação chegar entre os quatro. Mas temos que estar preparados para voltar a vencer no domingo. Depois teremos novamente um clássico contra o Vasco e esse é o caminho, dar segurança, aumentar confiança - disse Mano Menezes sobre a classificação às semifinais do estadual.

Atualmente, o Time de Guerreiros ocupa a 8ª colocação com apenas seis pontos, mas encerrará a 6ª rodada na 9ª colocação, uma vez que Boavista e Madureira se enfrentam. Em caso de qualquer resultado, a equipe de Saquarema ou o Tricolor Suburbano ultrapassarão a equipe de Mano Menezes.

Com isso, o Fluminense estará fora até mesmo da zona de classificação para a Taça Rio, que é disputada entre os clubes que ficarem da 5ª a 8ª colocação na Taça Guanabara. No domingo (2), o Tricolor buscará sua segunda vitória diante do Boavista e uma arrancada para correr atrás do prejuízo.