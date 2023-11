A final da Libertadores reserva histórias que vão além do campo e mostram o amor da torcida do Fluminense ao clube do coração. A dona Nizete, ou melhor, "Vovó Tricolor", viralizou nas redes sociais mostrando como a paixão pelo futebol não tem idade. Em entrevista ao Lance!, a torcedora de 81 anos contou sobre sua relação com o time das Laranjeiras.