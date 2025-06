Veja fotos do treino do Fluminense desta sexta-feira (20/06)

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense fez seu último treino em Colúmbia nesta sexta-feira (20). O elenco treinou na parte da manhã e o clube divulgou algumas imagens dos trabalhos.

Fluminense e Ulsan se enfrentam neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque.

Depois de uma atuação convincente na estreia, o Fluminense chega embalado para seu segundo compromisso no Mundial de Clubes. Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), o Tricolor foi superior durante boa parte da partida e saiu de campo bastante elogiado, inclusive pela torcida e pelo próprio adversário

Veja as fotos divulgadas pelo Fluminense do treino desta sexta-feira

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Elenco embarcou para Nova Jersey

O elenco do Fluminense treinou na parte da manhã e embarcou para Nova Jersey perto das 16h (de Brasília). O perfil oficial do clube compartilhou o registro dos jogadores embarcando.

