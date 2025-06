Fluminense lançará camisa em homenagem ao ‘Gol de Barriga’ de Renato Gaúcho

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense lançará uma coleção retrô e comemorativa aos 30 anos do famoso "gol de barriga" de Renato Gaúcho.

Em parceria com a Liga Retrô, o clube homenageia os 30 anos do épico “Gol de Barriga”, marcado por Renato Gaúcho em 1995, um dos lances mais históricos do clube.

Em 25 de junho de 1995, o Maracanã foi palco de uma das partidas mais inesquecíveis do futebol carioca. Diante de um público de 120 mil torcedores, Fluminense e Flamengo decidiram o título do Campeonato Carioca. O jogo terminou em uma vitória por 3 a 2, com o gol marcado de barriga, pelo atual técnico do Flu, como o autor.

O lançamento desta linha especial acontecerá no dia 25 de junho, data que marca este aniversário. A peça estará disponível nas lojas e no site oficial do Fluminense.

Veja imagens da coleção em homenagem ao gol de Renato Gaúcho

Camisa foi lançada em homenagem a Renato Gaúcho (Foto: Divulgação/ Fluminense)

Fluminense no Mundial

Fluminense e Ulsan se enfrentam neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. No dia 25 de junho, data marcada para o lançamento da camisa, o Tricolor enfrenta o Sundowns, em jogo que vale pela última rodada da fase de grupos do Mundial.