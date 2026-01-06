A vitória do Fluminense sobre o Água Santa, na estreia da Copinha, contou com gol de Kelwin, artilheiro do time nas duas últimas edições. O camisa 9 marcou de pênalti e deu números finais à vitória por 2 a 0.

A partida foi dura, mas condicionada pela expulsão do goleiro adversário ainda no primeiro tempo. Com um jogador a mais, o Tricolor teve tranquilidade para construir o resultado e assumir a liderança do Grupo 25.

Homem-gol do sub-20 tricolor em 2025, o garoto exaltou o trabalho coletivo do time, mas não escondeu sua ambição nesta Copinha.

— Estou muito feliz, muito feliz. Todos os gols que eu faço são mais do conjunto do grupo, somos uma. Tudo em coletivo gera benefício individual como diz o Canavan. Eu tento superar a minha meta a cada jogo, dessa vez eu quero superar a minha meta da Copinha da passada e poder fazer muito mais gols, chegar na final e ser campeão.

Entre os inscritos pelo Flu na competição, oito ficaram no Rio para a pré-temporada do profissional, além dos jogadores que eram da base, mas estouraram a idade e compõe o elenco. Diante disso, Kelwin valorizou a vitória e seu peso no futuro.

Equipe do Fluminense para o jogo contra o Água Santa, na Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

— Cara, a gente vê a Copinha como uma oportunidade também de subir pro profissonal, todo mundo quer ter uma oportunidade no profissonal, mas também a gente vê com o objetivo de ganhar. Se a gente ganhar, o profissonal vê a gente com outros olhos, a torcida começa a ver a gente com outros olhos e a gente começa a ter mais oportunidade lá também, que é o objetivo principal de toda a molecada.

Moleque de Xerém desde 2019, quando tinha 13 anos, Kelwin passou bastante tempo no alojamento do CT Vale das Laranjeiras, criando relação especial com os funcionários. Depois do apito final, mandou um agradecimento especial e avaliou a estreia.

— Agradecer a Deus pelo gol, a minha família, meus amigos que estão torcendo por mim e mandar um abraço também para todos os funcionários do Fluminense, principalmente quem trabalha na cantina. E o jogo de hoje, sabíamos que ia ser difícil, porque a gente já pegou a Água Santa no ano passado, sabe que o time é bom, competitivo e raçudo. Hoje a gente foi eficaz, foi feliz, saímos com a vitória que é o mais importante.

