No duelo de ida das quartas de final da Libertadores diante do Olimpia, o comandante do Fluminense surpreendeu seus torcedores com a presença de John Kennedy no ataque ao lado de Germán Cano, John Arias e Keno. O esquema 4-2-4 foi repetido no confronto de volta, no Defensores del Chaco, mas em outras partidas, inclusive do Campeonato Brasileiro.