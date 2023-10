O atacante também afirmou que o confronto com o Bahia é importante para a equipe de Fernando Diniz e que servirá como uma preparação para o duelo com o Boca Juniors, na final da Libertadores. Arias não escondeu a ansiedade, mas ressaltou que o time precisa apresentar sua melhor versão nas próximas partidas.



- Claramente que todo mundo pensa no que será o jogo contra o Boca Juniors, mas o jogo de terça será importante, sabemos que será difícil. Vamos tentar apresentar nossa melhor versão. E também vai servir para preparar o que será o jogo contra o Boca.