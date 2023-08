Cinco lances que marcaram a partida



> !OLHA A TRETA! Logo no início do jogo, jogadores do Fluminense e Olimpia trocaram empurrões após um atleta da equipe paraguaia atrasar a reposição de bola em uma falta em favor do Tricolor



> !NO JOGO 150! Na reta final do primeiro tempo, André abriu o placar para o Time de Guerreiros com uma finalização da entrada da área



> !FAZ O DUPLO L! No início da segunda etapa, Cano aproveitou uma cabeça para dentro da área e bateu de primeira para marcar um belo gol



> !ELE VOLTOU! Após mais de três meses parado por conta de duas lesões, o meia Alexsander voltou a jogar e foi recebido com muito carinho pelos torcedores



> !É RECORDE! O Fluminense contou com o apoio de 64.047 torcedores, o que é um recorde do clube no Novo Maracanã