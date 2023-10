⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ SEM QUERER! No início do jogo, Guga cruzou uma bola na área que estava quase saindo pela linha de fundo e carimbou o travessão, assustando Everton



2️⃣ NO POSTE! No entanto, o lateral-direito falhou em uma saída de bola posteriormente, Hulk aproveitou a chance e bateu de primeira na trave do gol de Fábio



3️⃣ SUSPENSO! Fernando Diniz recebeu cartão amarelo por uma falta duvidosa de Lelê marcada por Raphael Claus e não comanda o Tricolor diante do Bahia



4️⃣ ARTILHEIRO DA ARENA! Em um bate-rebate na área após cruzamento de Hulk na área, Paulinho aproveita a bola e finaliza de canhota para abrir o placar para o Galo



5️⃣ MAIS UM DELE! Na reta final, Paulinho recebeu uma bola em profundidade de Zaracho e tocou por baixo de Fábio para dar números finais ao jogo