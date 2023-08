Poupado do jogo contra o o Athletico-PR, John Kennedy pode ter mais uma chance na equipe titular do Fluminense diante do Olimpia, na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Mas Fernando Diniz seria ousado o suficiente para jogar com quatro atacantes fora de casa? Na atual edição da competição, o comandante do Tricolor tem uma predileção pelo esquema do 4-3-3, embora tenha mudado as peças ao longo do torneio por conta de lesões ou suspensões. Mas na última quinta-feira (24), o treinador surpreendeu ao entrar com JK como titular e com apenas dois meio-campistas.