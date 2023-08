O bom jogo de Alexsander pode deixar o técnico tricolor com uma pulga atrás da orelha. A reta final da Libertadores e do Brasileirão vai exigir o máximo do elenco do Flu. Diniz estava utilizando Lima no time titular como substituto de Alexsander, mas, com a sequência ruim do meia, o técnico optou por mudar o esquema e colocar John Kennedy, mais um atacante, no lugar do camisa 45.