Em 2013, o Fluminense empatou com o mesmo Olimpia por 0 a 0 em São Januário, mas sofreu uma derrota por 2 a 1 no Defensores del Chaco. Já em 2021, o Time de Guerreiros não conseguiu superar o Barcelona de Guayaquil em duelo que terminou em 2 a 2, enquanto os equatorianos avançaram à semifinal após o 1 a 1 no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Na época, a regra do gol fora de casa ainda estava valendo.