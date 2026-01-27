Ídolo campeão brasileiro pelo Fluminense morre aos 64 anos

O Fluminense anunciou a morte de Tato, aos 64 anos. O ex-jogador fez parte da geração que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984 e o tricampeonato carioca de 83-84-85. O atacante chegou ao clube em 1983 e rapidamente se destacou, conquistando lugar no time e a admiração da torcida tricolor.

Pelo clube, o ponta esquerda fez 236 jogos e marcou 17 gols. Tato também conquistou o Brasileiro de 1989 pelo Vasco, além de ter jogado no Coritiba, Internacional, Sport, Santos e no Elche, da Espanha.



A causa da morte não foi divulgada, mas o ex-jogador lutava contra um câncer de esôfago.



Leia a nota oficial do Fluminense

É com muita tristeza que recebemos a noticia da morte do ídolo Tato, campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca em 1983, 84 e 85.

Carlos Alberto Araújo Prestes chegou ao Fluminense em 1983, aos 22 anos, e rapidamente identificou-se com as três cores. Parte fundamental de uma geração histórica do clube, Tato vestiu a nossa Armadura em 236 oportunidades e marcou 17 gols.

Entre outras conquistas, venceu o Torneio de Seul, o Torneio de Paris e a Copa Kirin.

Toda a nossa força e solidariedade aos amigos, familiares e a todos os torcedores e admiradores do nosso ídolo neste momento tão difícil. Tato está marcado pra sempre na história do Fluminense Football Club.

