John Kennedy faz jus à fama de carrasco do Flamengo em busca redenção no Fluminense

Chamado pela torcida do Fluminense de "Caçador de Urubu", John Kennedy voltou a decidir um Fla-Flu neste domingo (25). O atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, chegou ao segundo gol em 2026 e reacendeu a expectativa por uma retomada no clube que o revelou.

O início de temporada é decisivo para o camisa 99. Ainda sem permanência garantida no elenco ao longo do ano, John Kennedy começou o Carioca como uma das apostas do grupo alternativo e, até aqui, tem dado resposta em campo. São dois gols em três partidas como titular, além de atuações que voltaram a aproximá-lo do torcedor tricolor, que mantém carinho especial pelo atacante revelado em Xerém.

Apesar do bom começo, a relação entre clube, jogador e torcida ainda passa por reconstrução. O Fluminense reconhece o potencial de John Kennedy, evidenciado desde a base e, sobretudo, na campanha do título da Libertadores de 2023, mas entende que o atacante precisa recuperar a confiança e a regularidade perdidas nos últimos anos.

Para entender o momento atual, é preciso voltar a 2024. Após a explosão na Libertadores, John Kennedy viveu um ano conturbado e admite, nos bastidores, que não lidou bem com a rápida ascensão na carreira. O empréstimo ao Pachuca, em 2025, surgiu como alternativa para recuperar protagonismo e amadurecimento profissional.

No início, o planejamento funcionou e o atacante teve destaque no México, mas acabou perdendo espaço com a chegada de um novo técnico. O jogador entendeu que era o momento de voltar e se acertou com o Fluminense após o Mundial de Clubes.

Situação atual de John Kennedy no Fluminense

John tem forte identificação com a torcida e com o Fluminense e entende que está no melhor lugar para dar o salto aguardado na carreira desde o fim de 2023. O jogador teve postura considerada exemplar de trabalho e dedicação no segundo semestre de 2025. John era um dos primeiros a chegar no CT para os treinamentos. Nos jogos, mesmo insatisfeito com a pouca minutagem, seguia trabalhando e tentando aproveitar as oportunidades que tinha. O trabalho não refletiu em gols no ano passado

O retorno antecipado das férias para disputar o Campeonato Carioca com o time alternativo foi bem recebido pela comissão técnica e pela diretoria. Em campo, o esforço começou a render frutos. O gol no Fla-Flu tem peso simbólico: além de decidir o clássico, encerrou um jejum que durava desde 2021, quando John Kennedy havia marcado suas únicas bolas na rede contra o rival como profissional.

Nesse início de trajetória, a história é diferente dos últimos anos. O gol no Fla-Flu é importante para consolidar a luta de JK. Mesmo com fama de carrasco do Flamengo, John não marcava no clássico desde 2021, quando balançou a rede duas vezes. Os únicos dois gols que fez contra o Rubro-Negro como profissional. Agora, o foco do camisa 99 é recuperar a confiança do torcedor e provar que pode ser o centroavante que o Fluminense sentiu falta no ano passado.