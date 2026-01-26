Jemmes revela confusão em Fluminense x Flamengo: 'Só depois lembrei'

Jemmes foi apresentado no Fluminense nesta segunda-feira (26) no CT Carlos Castilho. O jogador falou com imprensa sobre a chegada ao novo clube e a estreia em clássico neste domingo. O novo reforço revelou ainda uma situação engraçada que aconteceu no Fla-Flu. Jemmes contou também sobre suas características como zagueiro.

— Sobre jogar na direita ou na esquerda, eu não vejo dificuldade. Onde o professor me colocar, estou à disposição. Nos últimos dois anos, eu joguei pela esquerda. No jogo de ontem, teve um tiro de meta para nós e eu acabei indo para o lado esquerdo. Só depois lembrei que eu estava pelo lado direito, fazia muito tempo que não jogava pela direita. Sou um zagueiro rápido, sou bom na bola aérea, gosto do jogo curto e de tentar sair jogando, gosto de fazer a cobertura da defesa — disse Jemmes, que também apontou Thiago Silva como referência:

— Jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Um cara que é referência para todo zagueiro, um ídolo no futebol. Muito feliz de ter vindo, de estar no Fluminense. O Thiago Silva é um zagueiro insubstituível, ele tem uma história linda no futebol e eu espero ter uma história no Fluminense e ter uma trajetória linda também.

Jemmes esclareceu também a pronúncia correta do nome. "James", como o nome em inglês é o certo. O jogador, de poucas palavras na resposta, não escondeu a timidez e contou que estava nervoso para a primeira coletiva ao vivo com tanta gente.

O que vem por aí para Fluminense?

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.

