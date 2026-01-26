'É o Ai Jesus': Fluminense é o time que mais venceu o Flamengo na década

O primeiro Fla-Flu de 2026 reforçou uma tendência que vem se desenhando ao longo da década. Desde 2021, o Fluminense é o clube que mais venceu o Flamengo no futebol brasileiro, consolidando-se como o rival que mais impõe dificuldades ao Rubro-Negro no período.

No recorte dos últimos cinco anos, o Tricolor soma 12 vitórias sobre o Flamengo, número superior ao de qualquer outro adversário. Athletico-PR e Atlético-MG aparecem na sequência, com cinco triunfos cada, seguidos por Botafogo, Fortaleza e São Paulo, todos com quatro.

Desde 2021, Fluminense e Flamengo se enfrentaram 29 vezes, com 12 vitórias tricolores, 9 rubro-negras e 8 empates. No saldo de gols, vantagem curta do Flu: 30 a 27. O equilíbrio é evidente, mas o Tricolor leva vantagem num período marcado por forte assimetria financeira entre os rivais.

Fluminense é o time que mais venceu o Flamengo na década

12 - Fluminense

5 - Athletico

5 - Atlético-MG

4 - Botafogo

4 - Fortaleza

4 - São Paulo

Mesmo operando com um investimento consideravelmente inferior ao do rival ao longo dos últimos anos, o Fluminense tem conseguido transformar competitividade em resultado dentro de campo. A vitória deste domingo (25), no Maracanã, não apenas abriu a temporada de clássicos em 2026, como também reafirmou o Tricolor como a principal "pedra no sapato" do Flamengo na década.

O retrospecto mostra um Fla-Flu de muitos jogos truncados, placares curtos e decisões em detalhes. Em vários momentos, o Fluminense conseguiu se impor justamente nos confrontos diretos, mesmo enfrentando elencos mais caros e com maior poder de investimento do outro lado.

O maior sequência de vitórias tricolores no período foi entre 2021 e 2022, que inclui o título Carioca de 2022, quando o Fluminense venceu quatro confrontos seguidos e permaneceu invicto por quase 10 meses. Em 2023, o Tricolor viria a vencer mais um título estadual em cima do maior rival.

O pior momento desse período para o Clube das Laranjeiras, excluindo claramente ver o rival ser o time que mais levantou taças relevantes no país, foi a eliminação da Copa do Brasil em 2023. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. Na volta, como mandante, o Flamengo eliminou o Tricolor após vencer por 2 a 0.

O recorte mais atual, últimos cinco duelos, mostra duas vitórias para cada lado e um empate, com o Fluminense saindo vencedor dos dois últimos encontros. Os dois em que Filipe Luís dirigiu o Rubro-Negro. Nesse momento, Zubeldía e Filipe se enfrentaram duas vezes. Duas vitórias para o argentino, as duas por 2 a 1.

Nos "Fla-Flus" dos últimos anos o dinheiro não entrou em campo. A rivalidade iguala os adversários e ainda dá vantagem para o lado tricolor. Segundo canta a torcida do Fluminense, o retrato "é normal". Do lado do Flamengo tem sido o "Ai Jesus".

O que vem por aí ?

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.

Todos os Fla-Flus da década

⚽29 jogos

🟢🔴VITÓRIAS DO FLU: 12

🔴⚫VITÓRIAS DO FLA: 9

🤝EMPATES: 8

2021

Fla 1 x 2 Flu — 06/01/2021 — Brasileirão

Fla 0 x 1 Flu — 14/03/2021 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 1 Fla — 15/05/2021 — Campeonato Carioca

Fla 3 x 1 Flu — 22/05/2021 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 1 Flu — 04/07/2021 — Brasileirão

Flu 3 x 1 Fla — 23/10/2021 — Brasileirão

2022

Fla 0 x 1 Flu — 06/02/2022 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 2 Flu — 30/03/2022 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 1 Fla — 02/04/2022 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 2 Fla — 29/05/2022 — Brasileirão

Fla 1 x 2 Flu — 18/09/2022 — Brasileirão

2023

Fla 1 x 2 Flu — 08/03/2023 — Campeonato Carioca

Fla 2 x 0 Flu — 01/04/2023 — Campeonato Carioca

Flu 4 x 1 Fla — 09/04/2023 — Campeonato Carioca

Flu 0 x 0 Fla — 16/05/2023 — Copa do Brasil

Fla 2 x 0 Flu — 01/06/2023 — Copa do Brasil

Flu 0 x 0 Fla — 16/07/2023 — Brasileirão

Fla 1 x 1 Flu — 11/11/2023 — Brasileirão

2024

Fla 2 x 0 Flu — 25/02/2024 — Campeonato Carioca

Flu 0 x 2 Fla — 09/03/2024 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 0 Flu — 16/03/2024 — Campeonato Carioca

Flu 0 x 1 Fla — 23/06/2024 — Brasileirão

Fla 0 x 2 Flu — 17/10/2024 — Brasileirão

2025

Flu 0 x 0 Fla — 08/02/2025 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 2 Fla — 12/03/2025 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 0 Flu — 16/03/2025 — Campeonato Carioca

Fla 1 x 0 Flu — 20/07/2025 — Brasileirão

Flu 2 x 1 Fla — 19/11/2025 — Brasileirão

2026

Flu 2 x 1 Fla — 25/01/2026 — Campeonato Carioca