O Fluminense tem mais uma preocupação no departamento médico. Trata-se do lateral-direito Guga, que teve lesão grau dois detectada no músculo posterior da coxa esquerda e será desfalque por cerca de dois meses.

O lateral direito começou como titular na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no domingo (6), válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com cerca de oito minutos do segundo tempo, saiu de maca para dar lugar à Samuel Xavier, que deverá ter sequência na posição nos próximos jogos.

O tempo de tratamento de uma lesão muscular de grau dois é de cerca de 45 dias, variando conforme as particularidades de cada atleta e a forma como reagem ao tratamento. Nesse caso, vale destacar a atuação do departamento médico do Fluminense, que muitas vezes consegue recuperar os jogadores antes do tempo previsto.

Mais jogadores lesionados no Fluminense

O volante Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita durante um treino no final de março, passou por cirurgia e está cumprindo cronograma de tratamento no CT Carlos Castilho. Não há tempo previsto para seu retorno.

Além dele, Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Os atacantes Riquelme Felipe e Isaque tiveram um entorse no ligamento colateral medial do joelho - o primeiro no esquerdo e o segundo no direito.

Riquelme Felipe em ação no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Próximos jogos do Fluminense

Depois de vencer o Bragantino por 2 a 1 no domingo (6), pelo Brasileirão, o Fluminense volta à campo na quinta-feira (10), às 21h30, para enfrentar o GV San José-BOL, no Maracanã, pela segunda rodada da Sul-Americana. Depois, também em casa, joga contra o Santos, no domingo (13), às 19h30.