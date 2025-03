Otávio sofre lesão grave e desfalca o Fluminense por tempo indeterminado

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (28) a lesão de Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita em treino da última quinta (27) no CT Cláudio Castilho. O jogador passará por cirurgia e está fora por tempo indeterminado.

"O jogador Otávio, no treino desta quinta-feira (27-03), sofreu um trauma no tornozelo direito. Submetido ao exame de ressonância, foi diagnosticada uma lesão no tendão de Aquiles direito. O volante será submetido a tratamento cirúrgico nos próximos dias. Após procedimento médico, será definido o prazo de retorno aos treinamentos", informou o Tricolor.

Esta é a segunda vez que o atleta rompe o tendão de Aquiles. Quando atuava pelo Bordeaux, da França, o volante teve problema parecido na perna esquerda em janeiro de 2021. O retorno só aconteceu no segundo semestre aquele ano, já na temporada seguinte.

Otávio é reforço do Fluminense para a temporada

Em fevereiro, o Fluminense anunciou a contratação de Otávio, que assinou vínculo com o clube até dezembro de 2027. Até aqui, o volante entrou em campo em seis partidas, sendo cinco como titular, incluindo o dois jogos das finais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

