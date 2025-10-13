Fluminense tem aproveitamento melhor que times acima na tabela do Brasileirão

Mesmo após mudanças na comissão técnica e ajustes ao longo da temporada, o Fluminense sustenta números consistentes em 2025. De acordo com dados do SofaScore, o Tricolor tem o quinto melhor aproveitamento do ano (56%), com 31 vitórias, 17 empates e 17 derrotas em 65 jogos — marca que também o coloca como o segundo clube com mais partidas disputadas entre as principais equipes do país.

Além do volume competitivo, o Flu aparece com a quarta maior quantidade de vitórias na temporada (31), atrás apenas de Palmeiras (39), Flamengo (38) e Bahia (36). O recorte consolida a equipe entre as que mais venceram no ano, mesmo com o calendário pesado, que incluiu fases decisivas de mata-mata e compromissos importantes pelo Brasileirão.

📊 Ranking de aproveitamento em 2025 (SofaScore)

Palmeiras – 71% (39V | 13E | 9D) – 61 jogos Flamengo – 70% (38V | 13E | 9D) – 60 jogos Bahia – 61% (36V | 17E | 15D) – 68 jogos Cruzeiro – 59% (24V | 14E | 11D) – 49 jogos Fluminense – 56% (31V | 17E | 17D) – 65 jogos Corinthians – 58% (29V | 16E | 14D) – 59 jogos Ceará – 53,5% (22V | 11E | 15D) – 48 jogos Internacional – 53,3% (22V | 14E | 14D) – 50 jogos Atlético-MG – 52% (25V | 17E | 16D) – 58 jogos São Paulo – 51,5% (23V | 16E | 16D) – 55 jogos Mirassol – 51,6% (17V | 11E | 12D) – 40 jogos Botafogo – 49% (26V | 10E | 23D) – 59 jogos Grêmio – 47% (18V | 19E | 15D) – 52 jogos Vasco – 43% (18V | 19E | 19D) – 56 jogos RB Bragantino – 42% (16V | 10E | 20D) – 46 jogos Santos – 40% (13V | 12E | 17D) – 42 jogos

No Brasileirão, o Tricolor ocupa a sétima posição, atrás de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia, nessa ordem. Em aproveitamento, porém, o Flu está na frente do Botafogo e do Mirassol. Isso porque o recorte inclui outras competições. Estaduais, competições continentais, Copa do Brasil e Mundial de Clubes.

🎯 Recorte do Fluminense em 2025

Aproveitamento: 56%

56% Jogos: 65 (2º maior número entre os times listados)

65 (2º maior número entre os times listados) Vitórias: 31 (4º maior total)

31 (4º maior total) Empates: 17

17 Derrotas: 17

Com a pausa da Data Fifa, o Fluminense ganha tempo para ajustes sob o comando de Luis Zubeldía, mirando uma sequência importante no Brasileirão, com foco na classificação para a Libertadores via campeonato. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Juventude, na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.