Em parceria com a 2SV Sports & Education, referência em intercâmbios esportivos nos Estados Unidos, o Fluminense promoverá o maior evento de recrutamento de jogadores de futebol da América Latina. O "2SV College Showcase" será realizado em 19, 20 e 21 de dezembro, no CT Vale das Laranjeiras (CTVL), em Xerém.

continua após a publicidade

O foco serão homens e mulheres, de 15 a 22 anos, que ficarão acomodados no local. O objetivo da parceria é proporcionar uma alternativa aos jovens atletas, unindo esporte e educação.

➡️ Thiago Silva sobre ser treinador e fim da carreira no Fluminense: ‘Está chegando’

A aproximação entre o Tricolor e a empresa ocorreu nos Estados Unidos, durante o Mundial de Clubes, em junho. Ricardo Silveira, CEO da 2SV, atuou como representante da Fifa para axiliar a delegação do Fluminense durante a estadia em Colúmbia, na Carolina do Sul, onde o time se preparou para a competição.

continua após a publicidade

Em setembro, Silveira reencontrou Mário Bittencourt no Rio de Janeiro, quando visitou a sede de Laranjeiras e o CTVL, também na presença de Rui Reisinger, vice-presidente da base e por Antônio Garcia, diretor. Inicialmente voltado para o futebol, o presidente tricolor revelou a intenção de expandir para outras modalidades.

— Quando participamos da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, ficamos na Universidade da Carolina do Sul e tivemos a oportunidade de conhecer o belíssimo trabalho que é feito para atletas que queiram cursar uma faculdade fora do Brasil. Nosso objetivo é aproveitar esse projeto para os nossos atletas de Xerém e de outras modalidades do clube. É um trabalho muito ligado à questão da educação, e temos aqui um lema que diz que Xerém não forma só atletas, mas cidadãos, homens e mulheres – porque a parceria também vale para o futebol feminino. Temos muito interesse em desenvolver um trabalho para que os nossos atletas também tenham oportunidade de estudar em uma universidade norte-americana.

continua após a publicidade

Em visita à Xerém, Ricardo Silveira elogiou a estrutura do CT, destacando as melhorias implementadas desde sua última visita ao local e enfatizando os benefícios da parceria.

— O Showcase é um evento único para atletas, pais e treinadores, que têm uma oportunidade de conhecer ao vivo o nosso trabalho. Logo que acaba, já pode existir um ‘match’ que vai levar um jovem para os Estados Unidos”, ressaltou o CEO da 2SV Sports & Education. “A última vez que estive em Xerém fazia 12 anos, e agora pude ver que a estrutura teve uma grande mudança e melhorou muito. É muito importante poder mostrar para o Fluminense que existe esse caminho universitário para muitos atletas, que não têm o profissional como seu caminho final no clube. Em grandes clubes, o funil é muito apertado e subir para o profissional envolve uma série de fatores, como necessidades de características ou limite de posições no elenco. Ao invés de ser dispensado, o atleta poderá ir para os Estados Unidos, onde educação e esporte andam lado a lado. Estudar e seguir sonhando com uma carreira de jogador é uma alternativa viável para esses jovens.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ricardo Silveira, Mario Bittencourt, Rui Reisinger e Antônio Garcia (Foto: Divulgação/Fluminense)

Sobre a 2SV

A 2SV Sports & Education é pioneira e a principal referência no intercâmbio esportivo brasileiro. Especializada no segmento educacional dos Estados Unidos, a empresa oferece assessoria completa, guiando estudantes em todas as etapas para a conquista de bolsas de estudos acadêmicas e esportivas. Com cerca de 20 anos de trajetória, a 2SV se destaca pela excelência de sua equipe e pelo talento dos estudantes-atletas, construindo relações sólidas e de confiança com as mais prestigiadas instituições de ensino americanas. Ao longo dessas duas décadas, mais de 4.000 jovens uniram esporte e educação com o apoio da 2SV. Acesse: https://www.2svsports.com/

Datas das seletivas

2SV College Showcase 2025

Data: 19, 20 e 21 de dezembro

Local: CT Vale das Laranjeiras, Xerém, Duque de Caxias (RJ)

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +55 11 94546-9423

Seletiva Outubro 2025

Data: 18 de outubro

Mais informações: www.2svsports.com/event-details/2sv-seletiva-2

Seletiva Novembro 2025

Data: 22 de novembro

Mais informações: www.2svsports.com/event-details/2sv-seletiva-3