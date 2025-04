Depois de um longo debate, as diretorias de Flamengo e Fluminense chegaram a um acordo com a do Vasco sobre o uso do Maracanã em partidas mandadas pelo clube cruz-maltino até 2026. Com isso, o clássico Vasco x Flamengo, do dia 19 de abril, pelo Brasileirão, será disputado no estádio. O anúncio foi feito pelo CEO do Vasco, Carlos Amodeo, nesta segunda-feira (7), em entrevista ao programa Troca de Passes, do Sportv.

O acordo prevê que o Vasco mande oito jogos em 2025 e 2026, incluindo o clássico do dia 19. Até o lado das torcidas, que há anos era disputado por Fluminense e Vasco ficou decidido. A torcida cruz-maltina vai ficar do lado esquerdo da tribuna nos clássicos com o Tricolor, que continua a ocupar o lado direito. O Vasco argumentava o direito de ocupar o lado direito por questões históricas.

Maracanã em preto e branco

Na entrevista, Amoedo contou que o Vasco terá a possibilidade de ambientar o estádio dando suas cores aos locais.

— Nas partidas em que o Vasco atuar como mandante, terá condições comerciais como as de Flamengo e Fluminense quando mandam, ao que se refere ao valor de locação, exploração de estacionamento e camarotes. Teremos possibilidade de ambientar o vestiário do Vasco, zona mista identificada de Vasco, bandeirinhas de escanteio, a iluminação e uma série de coisas. Mostra o reconhecimento de Flamengo e Fluminense da importância que o Vasco tem - disse Amoedo.

Liminar chegou a liberar clássico em São Januário

Mais cedo, a Justiça do Rio chegou a autorizar que o clássico entre Vasco e Flamengo, válido pela 5ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 19 de abril, fosse em São Januário. A decisão liminar suspendeu os efeitos da determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe).