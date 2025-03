Gislaine atinge marca histórica no futebol feminino do Fluminense

Capitã do time de futebol feminino do Fluminense desde a sua chegada, em 2022, a zagueira Gislaine se tornou a jogadora com mais jogos na história da modalidade no clube. Ao entrar em campo no Fla-Flu pela sexta rodada da Copa Rio, a atleta completou 51 jogos com a Armadura Tricolor.

Gislaine tem um currículo de peso. Antes de chegar ao Flu, a jogadora de 36 anos teve uma longa e vitoriosa passagem pelo São José, clube pelo qual conquistou o Mundial Interclubes de 2014, foi tricampeã da Libertadores e do Paulista, além de bicampeã da Copa do Brasil - que volta a acontecer neste ano.

Pelo bom desempenho, colecionou convocações para a seleção sub-20 em 2008 e para a principal, em 2012 e 2017. Depois, seguiu para o Corinthians e então para o São Paulo, onde ficou até 2022. Quando chegou ao Fluminense, sob o comando de Hoffmann Tulio, rapidamente se tornou a jogadora de confiança do treinador.

No Tricolor, a zagueira e capitã liderou a equipe na campanha do acesso para a Série A1 em 2023, sendo vice-campeã do Brasileirão A2. Em 2024, conquistou a permanência histórica do time na elite do futebol feminino e o vice-campeonato estadual.

Próximos jogos do feminino do Fluminense

(Foto: Marina Garcia/FFC)

Com a Copa Rio em curso, as Guerreiras entram em campo novamente neste sábado (15), às 15h, contra o Vasco, no Estádio Manoel Schwartz, em Laranjerias. A equipe lidera a competição com 11 pontos, três virórias e dois empates.

Nesta temporada, o futebol feminino tem um calendário mais robusto. Além da Copa Rio, o Fluminense disputará o Brasileirão A1, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. A estreia do Tricolor na A1 está marcada para dia 23 de março (domingo), quando enfrenta o Instituto 3B, na Arena da Amazônia, em Manaus.