Após o Fluminense abrir 2 a 0 sobre o Olimpia nesta quinta-feira (24), o meia Paulo Henrique Ganso foi veemente ao ser perguntado se a equipe de Fernando Diniz pode "aprender alguma lição" com o fato do Flamengo ter amargado uma eliminação para a equipe paraguaia no Defensores del Chaco. Na saída do gramado após o duelo no Maracanã, o camisa 10 não mediu palavras ao se manifestar sobre o assunto.