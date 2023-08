O Fluminense fez com o Olimpia na noite desta quinta-feira (24) o que o Flamengo deveria ter feito no último dia 10 de agosto, no Paraguai. A discrepância entre brasileiros e paraguaios, evidenciada na vitória tricolor por 2 a 0, no Maracanã, deixou Vitor Birner, da ESPN, ainda mais intrigado com a eliminação precoce da equipe rubro-negra na Libertadores.