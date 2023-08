O Fluminense deu um enorme passo rumo à semifinal da Libertadores. Nesta quinta (24), o Tricolor derrotou o Olimpia no Maracanã por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da competição. André e Cano marcaram. O jogo da volta será na quinta que vem (31), no Defensores Del Chaco. Veja os melhores momentos da partida no player acima!