- Fluminense venceu por 2 a 0 e com ótimas notícias, com um bom placar. Não resolveu a parada, é óbvio que não resolveu, está longe disso, mas hoje não vou analisar apenas resultado. O Fluminense fez um bom jogo. Brilhante? Espetacular? Não. Mas dominou e foi melhor que o Olímpia nos 90 minutos, simples assim. Quantas bolas o Olímpia chutou no gol? Vocês sabem dizer? Fluminense finalizou 18 vezes, um número alto para um jogo com essa dificuldade, e o Olímpia quatro vezes. Nenhuma no gol. Eles não levaram perigo nenhum ao gol do Fluminense. O Fluminense venceu e convenceu -, analisou.