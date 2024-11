Fluminense sofre com queda ofensiva brusca e tem 4º pior ataque do Brasileirão na Era Mano

Mano Menezes conversa com membros da comissão técnica em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense sofreu uma queda ofensiva brusca em 2024 em relação a 2023 e 2022 e tem o 4º pior ataque do Brasileirão na Era Mano Menezes. A equipe soma 18 gols nos 20 jogos sob comando do gaúcho e tem números melhores do que Cuiabá, Atlético-GO e Bragantino.

Ofensivamente, os números são parecidos com o início do Campeonato Brasileiro, em que o Tricolor era dirigido por Fernando Diniz. O ex-técnico comandou o Time de Guerreiros por apenas 11 jogos na competição, tendo sido responsável por 10 gols marcados por sua equipe. Naquele período, o Fluminense tinha o 5º pior ataque do torneio ao lado do Internacional.

Após a derrota para o Internacional, Mano Menezes admitiu que o Tricolor está com uma baixa produção ofensiva e explicou os motivos dos poucos gols. O comandante também lamentou a ausência de Kauã Elias e outras peças chaves no duelo contra o Colorado.

- A gente tem sofrido bastante no ano porque marcamos poucos gols. Então quando temos o nosso momento, quando controlamos o jogo mais, a equipe não está conseguindo definir o jogo a seu favor. Quando nós tivemos mais posse, quando nós tivemos mais bola, a gente encontra essa dificuldade que vem se repetindo durante a temporada. É verdade que jogadores importantes nós não estavam. Nós estávamos sem John Arias, nós estávamos sem Ganso, que é o jogador que acha uma jogada diferente. A gente estava sem Kauã, que coloca uma força para a equipe, de atacar com mais profundidade e a equipe sente bastante isso. Mas a equipe pode, nas suas tomadas de decisão encontrar caminhos com um pouquinho mais de lucidez. A gente tem cometido uns erros de afobação de escolher o caminho errado no último momento.

No Brasileirão, Jhon Arias e Kauã Elias dividem a artilharia do clube na competição com seis gols marcados para cada um. Ambos estão bem distantes de Estêvão, que é o artilheiro do torneio com 12 gols.

Queda ofensiva do Fluminense

Em 2023, o Fluminense teve o 6º melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 51 gols marcados na competição. Nos 38 jogos disputados, o Time de Guerreiros finalizou 550 vezes, sendo 211 na direção da meta adversária.

Nas 20 partidas de Mano Menezes, o Tricolor finalizou apenas 238 vezes, sendo 83 na direção do gol adversário. Isso representa uma queda significativa do que foi o Fluminense do ano passado para o que se transformou esse ano.

Em 2022, o Time de Guerreiros teve o 2º melhor ataque do Brasileirão com 63 gols marcados atrás apenas do Palmeiras, que balançou as redes 66 vezes. Na época, Fernando Diniz assumiu a equipe na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesses dois anos, o Fluminense teve Germán Cano como o grande protagonista no ataque, sendo artilheiro do Brasileirão 2022 com 26 gols. O argentino balançou as redes mais de 40 vezes em cada uma das duas últimas temporadas.

No entanto, o centroavante vive uma má fase, sofreu com uma lesão crônica no pé direito e é um dos fatores para a queda de desempenho ofensivo do clube. O artilheiro tem apenas seis gols na temporada, o que explica, em parte, o rendimento ruim do conjunto.

