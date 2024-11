Ídolo do Fluminense se emociona com título de filho em campeonato de futebol

Fred se emocionou com conquista de título de filho em campeonato de futebol (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Fred se emocionou ao acompanhar de perto o primeiro título do filho, João Pedro, no futebol. A criança é jogador do Caiçaras, clube localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro. A conquista foi registrada pelo ídolo do Fluminense nas redes sociais.

O antigo camisa 9 do clube das Laranjeiras contou que o filho busca seguir os seus passos e se tornar um jogador profissional. Fred afirma que a paixão pelo esporte surgiu de forma espontânea, e que nunca aconteceu uma pressão para o menino jogar bola.

O feito de João Pedro emocionou o papai, que fez questão de estar presente para acompanhar a conquista. No registro publicado, o ex-jogador aparece eufórico e chega a chorar ao lado da esposa Paula Armani.

- Sempre sonhei com momentos assim, e hoje passa um filme da minha história aqui na minha frente, o coração acelera como se fosse eu vivendo tudo de novo, mas ainda mais nervoso porque é o meu filho! Hoje, depois de ver o João ganhar seu primeiro título e sentir um orgulho inexplicável do meu moleque, eu só desejo que ele siga com a mesma leveza de sempre, jogando porque ama o que faz e não porque existe uma pressão pra ele ser jogador - disse o ex-jogador.

Filhos de Fred

João Pedro é fruto do relacionamento do ex-jogador com a atual esposa Paula Armani. Além do menino, o casal, que está junto desde 2015, também são pais de Júlia. Fred também é pai de Geovanna, do seu primeiro casamento, com a influenciadora Amanda Goecking.