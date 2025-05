Flamengo, Corinthians e mais: 20 clubes anunciam que não vão à eleição na CBF

Vinte clubes do futebol brasileiro anunciaram na noite desta quarta-feira (21) que não comparecerão à eleição para presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em comunicado conjunto, Flamengo, Corinthians e outros times cobram "democracia, transparência e representatividade" na votação que ocorre no próximo domingo (25).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O grupo é que apoiou a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, ao cargo na CBF. Além de Rubro-Negro e Timão, América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport assinam a nota.

Confira o comunicado dos clubes sobre a eleição na CBF

"O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade.

Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor.

SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo, Sport."

continua após a publicidade

Entenda a disputa entre clubes e CBF

O racha entre clubes e CBF foi escancarado desde o afastamento do ex-presidente Ednaldo Pereira, com a convocação de novas eleições. No próximo domingo (25), Samir Xaud será candidato único e assumirá o comando da entidade, já que nenhum outro candidato conseguiu viabilizar uma chapa devido às regras aplicadas.

No último sábado (17), por sua vez, 32 clubes das Séries A e B — portanto, com direito a voto pelas regras eleitorais — manifestaram apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, que preside a Federação Paulista de Futebol há dez anos. Duas agremiações mudaram de lado no dia seguinte. Ao fim, apenas dez dos 40 times apoiaram Xaud no pleito.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras, Botafogo, Vasco… Quem rompeu com ligas na eleição da CBF