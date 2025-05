A venda de ingressos para Fluminense e Once Caldas, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, abre nesta quinta-feira (22), às 10h, para os sócio-torcedores. As equipes se enfrentam no dia 29 (quinta-feira), às 21h30, no Maracanã.

O público geral poderá adquirir os ingressos online a partir de sábado (24) e nas bilheterias a partir de terça-feira (27). Como em todas as partidas realizadas no estádio, o acesso com biometria é obrigatório em todos os setores, tanto para as compras online, quanto as físicas. O cadastro deve ser feito antes da compra ou do check in em fluminense.bepass.com.br. Os convidados dos sócios dos planos "Arquiba Família" e "Maraca + Família" devem ser cadastrados no Portal do Sócio.

Prioridade de compra e valores

Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

A prioridade 1 de compra de ingressos para o confronto entre Fluminense e Once Caldas é dos planos "Arquiba 100%", "Arquiba Família", "Maraca+", Maraca+ Família", "Leste Raíz" e "Pacote Futebol", que podem fazer o check in a partir desta quinta-feira (22), às 10h. Para os sócios "Arquiba 75%" e "Pacotes Jogos", poderá ser realizado a partir de 18h. Na sexta-feira (23), às 10h, o check in abre para o "Arquiba Raíz", e às 18h, para o plano "Guerreiro".

Os valores para os sócios varia de acordo com o plano de adesão. Aqueles que aderiram aos de prioridade 1, não pagam ingresso no setor Sul, Leste Inferior (incluindo Leste Raíz) e Oeste. Já para os demais planos, os ingressos vão de 10 a 120 reais. No Maracanã Mais, apenas os sócios "Maraca+" e Maraca+ Família", são isentos de pagamento. Para os demais, o setor custa 600 reais (300 a meia-entrada).

Os torcedores que não sócios também devem realizar a compra no site da Futebol Card. O setor mais barato é o Leste Inferior, que custa 40 reais (20 a meia-entrada), enquanto mais caro é o Oeste, cujo valor é de 120 reais (60 a meia). Confira abaixo mais detalhes na publicação do Fluminense:

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas online ou presencialmente. Para o resgate online, o torcedor deve acessar gratuidade-fluminense.futebolcard.com. Já as retiradas físicas, devem ser feitas obrigatóriamente pelo beneficiário, portando documento oficial com foto e ingresso do mesmo setor.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Fluminense.

Classificação na Sul-Americana

Para avançar direto às oitavas de final da competição, o Fluminense precisa vencer o Once Caldas. Isso porque o time colombiano é o líder do grupo C com 12 pontos, enquanto o Tricolor vem em seguida, com 10. Dessa forma, apenas uma vitória interessa ao clube carioca.

Em caso de empate ou derrota, o Flu passa em segundo, já que não pode mais ser alcançado pelos demais adversários do grupo. O GV San José é o terceiro, com 4 pontos, e o Unión Española o último, com dois. Nesse cenário, o time iria para os playoffs enfrentar os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, que serão definidos entre 27 e 29 de maio, ao fim da sexta rodada.

Passando em primeiro, enfrenta um dos times que classificarem dos playoffs e a definição será por sorteio. Se passar em segundo, o adversário será definido conforme a colocação geral da competição e das equipes advindas da Libertadores - o melhor 2º enfrenta o pior 3º e assim por diante.