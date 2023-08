- Eu lembro dele bem atrevido. Do mesmo jeito de atrevimento que hoje tem como treinador. Eu falava para eles e, você deve ter entendido em espanhol, a minha quase admiração sem conhecer de agora, nessa atual função, mas a gente que é de futebol se sente identificado, gosta. Acho que ele teve e está tendo uma premiação maior que é dirigir a seleção do seu país. Não tem uma alegria maior. Com certeza vai ser diferente dirigir o Fluminense da Seleção porque senti isso há um tempo. Não é a mesma questão, não é a mesma facilidade. São outros quesitos que tem que ter em conta. Vejo que ele é bastante aceito, querido pelos seus jogadores e isso fala bem do caráter, do tipo de trabalho no dia a dia que tem no time que dirige.