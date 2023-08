Durante a semana, o assunto do gramado do Maracanã foi tema de discussão às vésperas do duelo chave na maior competição de clubes da América do Sul. Após duas partidas consecutivas no fim de semana do Tricolor e do Vasco pelo Brasileirão, o campo ficou cheio de buracos e não aguentou a chuva que caiu no último domingo (20), mas vem passando por uma recuperação.