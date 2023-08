- Com a mudança da regra (do gol fora), muda o cenário. Dá para jogar sem ficar tão preocupado em não tomar gol, dá para ser menos cauteloso na defesa. Não se expor, mas atacar um pouco mais, agredir um pouco mais, que é a característica do Fluminense. Eu to longe, mas acompanhando, vejo a equipe do Diniz sempre jogando com a bola no pé, chegando no ataque. Jogar esse primeiro jogo para fazer bastante gol, tentar fazer uma grande vantagem no Brasil, é uma das chaves para a classificação.