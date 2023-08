A partida teve um primeiro tempo marcado com boas chances para ambas as equipes, no melhor estilo 'lá e cá', mas com certa superioridade do Coelho. O América-MG fez o dever de casa e não se intimidou com o título de 'visitante', pressionando o Tricolor e deixando o time de Fernando Diniz desconfortável a ponto de não conseguir impor o seu jogo.