Fluminense defende vantagem contra o Fortaleza em casa; leia
Clubes duelam neste sábado (16)
Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O embate terá início às 16h (de Brasília). Em campo, os cariocas defenderão uma vantagem contra os cearenses.
Em 12 partidas com mando de campo do Fluminense, são seis vitórias do time das Laranjeiras, duas do Fortaleza e quatro empates. Os cariocas somam quatro partidas de invencibilidade dentro de tal recorte - o Leão não triunfa no Rio de Janeiro desde 2021.
Analisando o retrospecto total, o embate passa a ter mais equilíbrio. São 11 vitórias do Fluminense, nove do Fortaleza e seis empates em 26 partidas. Os cariocas anotaram 35 gols e os cearenses marcaram 33. Os números são do site oGol.
A partida será válida pela 20ª rodada da Série A, iniciando o returno. Quando duelaram na abertura da competição, o Fortaleza venceu por 2 a 0, com gols de Lucero e Tinga. Horas depois do resultado, o técnico Mano Menezes foi demitido pelos cariocas.
Momentos de Fluminense e Fortaleza
Tentando se recuperar após uma sequência de derrotas no Brasileirão, o Fluminense de Renato Gaúcho empatou com o Bahia por 3 a 3 na última rodada. A equipe está em nono lugar na tabela da competição, com 24 pontos.
O Fortaleza, que vive uma briga contra o rebaixamento, foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0 na mesma rodada. O clube é o 18º colocado no torneio nacional, com 15 pontos.
