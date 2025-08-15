menu hamburguer
Futebol Nacional

Fluminense defende vantagem contra o Fortaleza em casa; leia

Clubes duelam neste sábado (16)

fluminense fortaleza
imagem cameraPartida entre Fortaleza e Fluminense, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 15/08/2025
18:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O embate terá início às 16h (de Brasília). Em campo, os cariocas defenderão uma vantagem contra os cearenses.

continua após a publicidade

Em 12 partidas com mando de campo do Fluminense, são seis vitórias do time das Laranjeiras, duas do Fortaleza e quatro empates. Os cariocas somam quatro partidas de invencibilidade dentro de tal recorte - o Leão não triunfa no Rio de Janeiro desde 2021.

Analisando o retrospecto total, o embate passa a ter mais equilíbrio. São 11 vitórias do Fluminense, nove do Fortaleza e seis empates em 26 partidas. Os cariocas anotaram 35 gols e os cearenses marcaram 33. Os números são do site oGol.

continua após a publicidade

Partida entre Fortaleza e Fluminense, na Arena Castelão, pelo Brasileirão 2025. Foto: João Moura/Fortaleza EC
Partida entre Fortaleza e Fluminense, na Arena Castelão, pelo Brasileirão 2025. Foto: João Moura/Fortaleza EC

A partida será válida pela 20ª rodada da Série A, iniciando o returno. Quando duelaram na abertura da competição, o Fortaleza venceu por 2 a 0, com gols de Lucero e Tinga. Horas depois do resultado, o técnico Mano Menezes foi demitido pelos cariocas.

Momentos de Fluminense e Fortaleza

Tentando se recuperar após uma sequência de derrotas no Brasileirão, o Fluminense de Renato Gaúcho empatou com o Bahia por 3 a 3 na última rodada. A equipe está em nono lugar na tabela da competição, com 24 pontos.

continua após a publicidade

O Fortaleza, que vive uma briga contra o rebaixamento, foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0 na mesma rodada. O clube é o 18º colocado no torneio nacional, com 15 pontos.

