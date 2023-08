Neste sábado (19), o Fluminense venceu o América-MG por 3 a 1, de virada, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do confronto, Germán Cano teve dois motivos para celebrar. O tento e o nascimento da filha, Leonella. Em entrevista após o jogo, o atacante revelou detalhes curiosos sobre a vinda do neném ao mundo e sobre a reação do filho mais velho, Lorenzo, com a irmã. Confira no vídeo acima.