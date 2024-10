Fluminense x Cruzeiro: como é o histórico do confronto?

Renato Augusto jogador do Fluminense durante partida contra o Cruzeiro no estadio Mineirao pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 03/10/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saiba quem leva a melhor no confronto direto entre esses dois gigantes!

Ao longo da história, Fluminense e Cruzeiro já se enfrentaram em 76 oportunidades, com 31 vitórias do Tricolor, 20 empates e 25 triunfos da Raposa. No último encontro entre as equipes, já no Brasileirão desta temporada, os mineiros venceram por 2 a 0, no Mineirão, na décima rodada da competição. Apesar disso, essa foi a única vitória do Cruzeiro nos últimos 10 jogos contra o Flu.

Além do Brasileirão, competição em que o duelo aconteceu 60 vezes, os times já se enfrentaram na Copa do Brasil, Taça Brasil, Robertão e Primeira Liga. O Tricolor das Laranjeiras leva vantagem em todas as competições, menos na Taça Brasil.

A maior goleada do confronto foi um 5 a 1 aplicado pelo Fluminense, em 2002. O resultado mais comum, porém, é o 1 a 0 para o Tricolor, além do empate por 1 a 1 entre os times.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRUZEIRO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 03 de outubro de 2024, às 21h30;

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Gabriel Fuentes (Marcelo); Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Keno (Serna), Kauã Elias.

Cruzeiro

Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Mateus Vital (Matheus Pereira); Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

