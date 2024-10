CBF define data de jogo atrasado do Fluminense no Brasileirão

CBF definiu data para confronto entre Fluminense x Athletico-PR, pelo Brasileirão (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realocou o jogo entre Fluminense x Athletico-PR para o dia 22 de outubro, às 19h30 (de Brasília). O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto precisou ser adiado por conta da participação do Furacão nos playoffs da Copa Sul-Americana. No entanto, o calendário ficou mais livre com a eliminação da equipe de Lucho González do torneio, mas também com o fim da participação do Tricolor na Libertadores.

O duelo representa uma briga direta entre dois times que lutam contra o rebaixamento para a Série B na próxima temporada. O Fluminense ocupa a 18ª colocação com 27 pontos, enquanto o Athletico-PR está na 15ª colocação com 31 pontos.

Ambas as equipes ainda não se enfrentaram em 2024, uma vez que o confronto válido pelo segundo turno está marcado para o início de dezembro, em Curitiba. O Furacão ainda tem um jogo a menos contra o Atlético-MG, que segue vivo na Copa do Brasil e Libertadores.

Maracanã recebe Fluminense x Athletico-PR, pelo Brasileirão (Foto: Staff Images/CBF)<br>

Próximos compromissos pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira (3), o Fluminense recebe o Cruzeiro antes da pausa para a Data Fifa. Na sequência, o Tricolor encara o Flamengo no dia 17 de outubro em jogo antecipado por conta das semifinais da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Athletico-PR recebe o Botafogo neste sábado (5) e visita o Corinthians após a Data Fifa. Todas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.